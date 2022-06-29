Центральный нападающий Пьетро Пеллегри продолжит выступать на родине уже на полноценной основе.

Молодой форвард перебрался в Торино еще зимой на правах аренды и наиграл 339 минут в 15 матчах, забив один мяч. Этого было достаточно, чтобы убедить руководство клуба в целесообразности его выкупа.

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Туринцы на официальных ресурсах проинформировали, что активировали опцию приобретения Пеллегри у Монако. Финансовые детали не разглашаются. Известно лишь, что соглашение Пьетро будет действовать до 2026 года.

Напомним, долгое время итальянская пресса сватает Артема Довбика в Торино. Но переход форварда СК Днепр-1 и сборной Украины зависит от того, останется ли в клубе основной нападающий Андреа Белотти, контракт которого заканчивается 30 июня.

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