Изображения формы Атлетико на сезон 2024/25 пробыли на официальном сайте клуба лишь несколько минут, но этого хватило, чтобы болельщики "кольчонерос" увидели, сохранили и распространили фотографии на другие ресурсы. Как информирует Marca, "красно-белые" опубликовали эти изображения по ошибке – официальная презентация была запланирована на более позднюю дату.

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На слитом в сеть изображении главными героями являются Антуан Гризманн и Самуель Лино. Главное изменение, которое бросается в глаза – использование прежней клубной эмблемы, которую фанаты Атлетико просили вернуть. Именно с этим логотипом Атлетико выступал с 1947 по 2017 год, и теперь болельщики считают, что «историческая справедливость» была возвращена.

Напомним, что Атлетико ведёт с Жироной переговоры по поводу трансфера украинского форварда Артёма Довбика. Считается, что сам футболист уже согласовал условия контракта с мадридцами.

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