Потенциальные соперники Александрии в Лиге Европы определили победителя в первом матче
В пятницу, 10 июля, состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между АЕК из Ларнаки и Партизаном (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".
Лига Европы, 1-й квалификационный раунд (первый матч)
АЕК (Ларнака) – Партизан – 1:0
Гол: Кабрера, 67
Судьбу матча на Кипре решила стандартная ситуация. После навеса с углового Кабрера вовремя выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот Партиназа. Так аргентинский форвард реализовал свой третий шанс в этой встрече – двумя предыдущими возможностями он не воспользовался.
Александрия официально получила соперника в квалификации Лиги конференций
К слову, перед игрой участие Кабреры было под вопросом – у него было повреждение. Но, как видим, аргентинец успел восстановиться, поэтому вышел на поле в стартовом составе. И решил исход матча. Хотя в компенсированное время Агельски мог удвоить преимущество хозяев, мяч после его удара попал в перекладину.
Ответный матч между Партизаном и АЕК состоится в Белграде через неделю. Александрия сыграет с неудачником этой пары.