В пятницу, 10 июля, состоялся первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между АЕК из Ларнаки и Партизаном (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд (первый матч)

АЕК (Ларнака) – Партизан – 1:0

Гол: Кабрера, 67

Судьбу матча на Кипре решила стандартная ситуация. После навеса с углового Кабрера вовремя выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку ворот Партиназа. Так аргентинский форвард реализовал свой третий шанс в этой встрече – двумя предыдущими возможностями он не воспользовался.

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К слову, перед игрой участие Кабреры было под вопросом – у него было повреждение. Но, как видим, аргентинец успел восстановиться, поэтому вышел на поле в стартовом составе. И решил исход матча. Хотя в компенсированное время Агельски мог удвоить преимущество хозяев, мяч после его удара попал в перекладину.

Ответный матч между Партизаном и АЕК состоится в Белграде через неделю. Александрия сыграет с неудачником этой пары.