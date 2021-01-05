Сага вокруг трансфера Лиэля Абады в Динамо продолжается. На этот раз на него претендует турецкий клуб, а его игра на внутренней арене вызывает вопросы.

Абаду предложили Трабзонспору. Информация о вероятном переходе израильского вингера в турецкий клуб поступила от агентов игрока. Там якобы обещали поразмышлять над возможным трансфером, правда, пока конкретики нет.

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На фоне информации о переходе в Динамо у Лиэля состоялся и спад в игре. В том числе, в Петах-Тикве недовольны действиями в проигранном матче чемпионата против Маккаби Тель-Авив (0:1). Вингеру дали время на исправление ситуации. У него будет возможность проявить себя в следующем поединке уже в четверг. В случае очередных неудач в матче и во время тренировочной работы трансфер могут вообще отложить до лета, утверждает Sport5.

К слову, израильский полузащитник предварительно забронировал билеты в Киев на 7 января, однако его визит в столицу Украины все же может быть отменен из-за разногласий по проекту контракта. Напомним, ранее представители футболиста шокировали некоторые условия соглашения и они взяли время на доработку документа.

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