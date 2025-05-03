Манчестер Сити победил Вулверхэмптон в матче 35-го тура АПЛ (1:0). Видео голов и обзор поединка смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Хосепа Гвардиолы продолжают борьбу за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Ман Сити сломал середняка-сенсацию и поднялся на третью строчку АПЛ – потенциально прощальный гол де Брюйне

В матче 35-го тура "горожане" смогли минимально переиграть Вулверхэмптон на своем поле и временно вырваться на третье место в таблице АПЛ.

Украшением поединка стал мяч Кевина де Брюйне с передачи Жереми Доку на 35-й минуте. Гол в ворота "волков" – один из последних голов легендарного бельгийца в футболке "горожан".