На своем официальном сайте Боруссия объявила о переходе Фабио Силвы из Вулверхэмптона. Дортмундцы подписали контракт с 23-летним форвардом на пять лет.

Вулверхэмптон получит за нападающего от Боруссии Д 26 миллионов евро. Португалец – воспитанник Порту. Присоединился к "волкам" в 2020 году, но не сразу пробился в стартовый состав. Несколько лет Фабио путешествовал по арендам. Он выступал за Андерлехт, ПСВ, Лас-Пальмас и Рейнджерс.

За Вулверхэмптон Силва сыграл в 72 матчах, в которых забил пять голов и отдал шесть ассистов.

Заметим, что Боруссия оформила третий трансфер за неделю. Ранее дортмундцы подписали Аарона Ансельмино и Керни Чуквуемеку.

К слову, Джан Пьеро Гасперини рассматривал португальца на замену Артему Довбику.

