"Способен ли Шкурин выиграть конкуренцию в Динамо? Нужно знать игрока изнутри, работать с ним, чтобы ответить на этот вопрос. Многие игроки с большим потенциалом, чем у Шкурина, даже не дошли до половины его пути из-за психологии. Когда впервые увидел его в игре против Динамо Минск, он играл очень уверенно.

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По моим впечатлениями, потенциал Супряги выше. Но Влад прошлый сезон провалил из-за своей психологической неготовности. При этом, Луческу долго доверял нападающему", – поделился Дулуб в комментарии gazeta.ua.

Напомним, Шкурин присоединился к Динамо 10 июля и уже успел забить 2 мяча в 2 спаррингах в составе киевского клуба.

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