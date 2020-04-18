toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Потею больше, чем на поле", – Харатин нашел новое хобби на карантине

11:35 48 Читати українською
"Потею больше, чем на поле", – Харатин нашел новое хобби на карантине
Игорь Харатин с любимой / Фото Instagram

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин не скучает на карантине.

"Два вечера уже играю в мафию (интеллектуальная, ролевая игра – прим.). Нормально играю. Пока не профессор, но нормально. Это так сложно. Я больше потею и переживаю, чем во время матчей. Затем час-два не могу заснуть, стресс такой.

Харатин не исключает своего возвращения в Динамо

Бывает, что все ругаться начинают. Надо помнить, что это игра. Интересно, сейчас на карантине есть время", – цитирует Харатин Tribuna.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии 25-летний украинец провел 21 матч.

"На Мальдівах перетнувся з Квальяреллою": Зубков – про чемпіонство Ференцвароша, Шахтар і чим Зінченко гірший від Депая

blog_ava
Экс-капитан Динамо признался, почему покинул киевский клуб и отказался от тренерской должности в Карпатах
11:06
141
Теги
Мир Венгрия Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Уотфорд
17:00
Норвич
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук