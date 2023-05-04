Ювентус обыграл Лечче в матче 33 тура Серии А со счётом 2:1. Смотрите голы и обзор матча на Футбол 24.

Ювентус добыл тяжелую победу в домашнем матче с Лечче, и в очередной раз – благодаря прямому удару со штрафного. После того, как в этом сезоне подобным образом забивали уже Душан Влахович (в ворота Ромы) и Аркадиуш Милик (в ворота Специи и Кремонезе), теперь прямым ударом со штрафного отметился Леандро Паредес.

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Теперь туринский клуб лидирует по количеству голов после прямых ударов со штрафных во всех топ-5 европейских чемпионатах. Ювентус и Лорьян – два клуба из топ-5, три разных игрока которых забили хотя бы один мяч со штрафного в этом сезоне. Об этом информирует Opta.

Также Opta сообщила о том, что Влахович прервал свою голевую засуху в Серии А. Сербский форвард забил спустя 773 минуты.