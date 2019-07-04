"Поступают угрозы мне, моей дочери и жене": Габовда объяснил появление скандального комментария о "москальской морде"

Украинский полузащитник венгерского Халадаш Юрий Габовда прокомментировал "Футбол 24" появление записи в Instagram о спарринге против российского Краснодара.

"Наверное, все видели и знают, что в последние дни Instagram давал технические сбои. Этим кто-то воспользовался. Мою страницу "взломали". Конечно, у меня есть свое мнение относительно политической ситуации, но такого я бы никогда не написал.

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Сейчас мне поступают угрозы. Мне, моей дочери и жене. Люди очень обозлены и я их могу понять. Стал жертвой "взлома", а теперь еще и кучу неприятных вещей придется выслушать.

Пришел с тренировки – взглянул в Instagram, а там миллион сообщений и угроз. Сразу нашел тот пост, удалил и добавил коммент по этому поводу", – сказал Габовда в комментарии "Футбол 24".

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