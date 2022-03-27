"Все ребята находятся на базе. У нас остался тренер по физподготовке плюс в свободное время ребята поддерживают форму в тренажерном зале.

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Понятно, что на футбольное поле мы не можем выйти. Нас осталось 12 человек вместе с молодежью и академией U-19. По мере возможности, они тренируются. В такое время очень сложно готовиться или проводить работу с мячом.

Все работники Александрии занимаются волонтерством, помогают территориальной обороне, ВСУ. Через Александрию проходят многие беженцы. Очень большой поток был из Харькова и Харьковской области, мы их размещали, они отдыхали и продолжали путь на западную Украину. Даже сейчас здесь ездит много машин из разных уголков Украины. Здесь вроде бы тихо, но постоянно раздаются сирены и утром, и ночью. Пока спокойно", – сказал Гура в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, сегодня уже 32-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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