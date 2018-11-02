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"Постоянно повышающие класс" – в Турции изучают историю сборной Украины перед спаррингом

1 ноября 23:49 42 Читати українською
"Постоянно повышающие класс" – в Турции изучают историю сборной Украины перед спаррингом
в Турции изучают историю сборной Украины / Фото ФФУ

В Турции серьезно настраиваются на товарищеский поединок против сборной Украины, который состоится 20 ноября во Днепре.

Турецкое издание TamSama решило познакомить местных болельщиков с историей украинского футбола, сообщает издание Команда 1.

Статья носит название "Постоянно повышающие класс" и занимает около шести страниц журнала.

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Начав с зарождения футбола в Украине в 20-х годах прошлого века, TamSama движется к настоящему времени, не пропуская ни одного важного этапа.

"Истоки", "Эпоха Лобановского", "Неудачники плей-офф", "Наследники Лобановского", "Привет, ЧМ-2006", "После 2012 года" - таковы основные темы материала.

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