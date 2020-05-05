"Постоянно напоминаю полякам, что Львов украинский": Костевич – о борьбе с репутацией "бандеровца"

Украинский легионер Леха Владимир Костевич рассказал, как решает вопросы истории и политики с одноклубниками.

"После моей фотографии возле памятника Бандере в польском издании пытались раскрутить на скандал в плане политики. Не хочу это обсуждать. У нас свое мнение об истории, в Польше – другое. Мне надо уважать место, где я нахожусь, людей, с которыми работаю.

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Я вел к тому, что меня могут как-то обижать, еще и это добавить. Только в этом плане. Слышал шутки, что Львов польский. Рад, что многие футболисты из команды приезжали во Львов. По возвращении в Познань им нравится. Но я им постоянно напоминаю, что Львов украинский", – цитирует Костевича Tribuna.

Напомним, воспитанник Карпат выступает в Польше с 2017 года и уже стал одним из главных старожилов текущего состава Леха, проведя более 100 матчей.

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