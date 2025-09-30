Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский получил оценки от генуэзской прессы за выступление в матче 5-го тура Серии А с Лацио (0:3).

Малиновский вышел в стартовом составе на матч с Лацио и провел на поле 69 минут. Он отметился предупреждением на 62-й минуте за фол против Диа.

"Нам нужно встречаться чаще": Довбик вновь обратился к Джеко

"Постоянно делает на одно касание больше, чем нужно; не без проблем находит идеальную позицию при схеме 4-2-3-1. Такая система игры ему не по душе", – отметил журналист портала Pianeta Genoa 1893 Алессандро Леньяцци и поставил украинцу 5 баллов. Именно такую оценку получило большинство игроков Дженоа.

"Те, кто хотел видеть его на поле, получили свое: у команды было несколько интересных моментов; но его медлительность дает соперникам возможность занять выгодную позицию и проводить атаки", – написал журналист Genoa News 1893 Франко Аванцини.

Лацио одержал первую победу на выезде – Малиновский получил карточку и "привез" гол