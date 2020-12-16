"В целом игра мне не понравилась. Возможно, тренер Зари и остался доволен, но мне показалось, что все очень сумбурно. Было много борьбы, пауз, шума и мало голевых моментов у моей команды. Хотя на протяжении большого отрезка у нас было преимущество, ведь соперник играл в меньшинстве. К сожалению, мы не смогли найти правильные ходы, чтобы отыграться.

Кикбоксинг Юрченко, курьезный свободный удар и судьбоносный пенальти в видеообзоре матча Десна – Заря – 0:1

Матч проигрывает тренер – это закон. Выпустили всех, кто мог усилить игру, создать момент и забить. Раньше это делали Дегтярев и Хлебас. Какая-то рваная игра вышла, мы должны играть сильнее. Вместо того, чтобы дожимать до конца, постоянно были какие-то паузы и споры. Мне кажется, можно было смело добавить минут 15", – резюмировал Рябоконь в комментарии каналу "Футбол".

Добавим, что дела Десны в чемпионате Украины значительно лучше – черниговцы ушли на зимнюю паузу третьими.

Заря вышла в четвертьфинал Кубка Украины, удержав победу над Десной в скандальном матче с двумя удалениями