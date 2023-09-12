"Не будет никто увольнять Луческу, пока у Динамо будут шансы выиграть чемпионат. Поставим точку – и все, больше к этому не возвращаемся.

Алиев разнес Динамо за историческое фиаско: "Даже если создадут шесть еврокубков – мы не будем там играть"

Динамо будет бороться за чемпионство до последнего тура и прогнозирую, что это один из фаворитов на победу в УПЛ. Поэтому, думаю, Луческу доработает до конца сезона.

Никаких условий о том, что если он не проходит куда-то, не было. Я изнутри общался с командой – там говорят, что Луческу очень интегрирован в процесс. Он на каждой тренировке, сам ведет занятия, внимательно за всем наблюдает. Следит за тем, что едят, как одеваются футболисты. В принципе, Луческу еще имеет силы, чтобы контролировать все процессы в Динамо. Поэтому я верю, что Динамо сможет бороться за чемпионство в этом сезоне и бороться до конца", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, после 6-ти туров Динамо в турнирной таблице УПЛ идет на десятой строчке, набрав 6 очков и имеет три игры в запасе.

Динамо и десять друзей в одной беде – лучшие клубы, которые пропустят сезон Лиги чемпионов