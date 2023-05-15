"Я случайно зашел в спортивный зал, у меня товарищ занимался футболом. Мы с ним вместе пошли, и мне это как-то понравилось.

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Пришел на одну тренировку, потом на вторую. Я же был правым защитником, а потом встал в ворота. Встал, потому что был лишний вес. Ну как встал, поставили", – рассказал Ризнык в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, чемпион мира U-20 подписал с "горняками" контракт на 5 лет, но пока не дебютировал за новую команду (игрок восстанавливается после травмы на тренировке). Голкипер сборной Украины стал самым дорогим трансфером в истории Ворсклы – по неофициальной информации, дончане заплатили полтавскому клубу 3 миллиона евро.

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