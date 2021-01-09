"Я поставил его на место внутри коллектива и публично, потому что ситуация выходила из-под контроля. Но это заставило его изменить менталитет.

Пижонство Яремчука не понравилось тренеру соперников – месть придется отложить

Во время тренировок Швед стал более требовательным к себе и несколько раз выкладывался до конца. Особенно заслуживает внимания его решающий гол в ворота Мускрона", – цитирует Вранкена Nieuwsblad.

Напомним, посреди сезона Швед даже выпадал из заявки Мехелена, но в последних двух матчах выходил на замену и забил гол в ворота Мускрона (2:1).

"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": у Шведа грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?