Лидер днепрян забрал награду второй раз подряд, но признает серьезное обострение конкуренции.

Обошел Мудрика на самую малость: Довбик второй раз подряд признан лучшим игроком года в УПЛ

"Если разобраться, то этот приз становится даже более ценным. Все же, повторить успех всегда труднее, чем добиться его впервые. Да и год назад у меня не было такого конкурента, как сейчас, ведь Михаил Мудрик очень ярко провел матчи в Лиге чемпионов, и теперь его хотят приобрести топовые клубы

Впрочем, выбирая свою тройку лучших игроков, я поставил Мудрика только на второе место. Первым, считаю, был Александр Пихаленок, с которым мне очень приятно играть не только в клубе, но и в сборной. На третьем месте – Виктор Цыганков, который тоже держит марку при всей критике. Мне очень приятно, что именно меня выбрали лучшим из таких мастеров. И становится еще приятнее, когда я вижу, как за меня радуются мои самые близкие люди", – резюмировал Довбик в интервью Команда№1.

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