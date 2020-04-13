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"Постарели в Украине на несколько лет": экс-легионер Карпат объяснил, почему Де Пена сумел закрепиться в Динамо

13:22 75 Читати українською
"Постарели в Украине на несколько лет": экс-легионер Карпат объяснил, почему Де Пена сумел закрепиться в Динамо
Кевин Мендес / фото из соцсетей

Бывший нападающий львовских Карпат Кевин Мендес вспомнил свой период карьеры в Украине.

"С Кристианом Эрбесом мы шутили, что состарились в Украине на несколько лет. Ситуацию осложняет их менталитет, они довольно замкнутые, не ищут контактов с большим количеством людей. Мы даже не разговаривали с некоторыми одноклубниками. Встречались на базе, а после тренировки разъезжались.

Легионер Карпат, сломавший одноклубнику челюсть, зарабатывал больше всех в команде, хотя почти не играл

В клубе были переводчики. Кроме того, тренером тогда работал бывший ассистент Моуринью (Жозе Мораиш – прим.). Помню, что когда он прибыл в Украину, один из руководителей клуба даже спросил его, почему он решился на такой шаг.

Два или три раза в Украине я встречался с Карлосом Де Пеной. Я был единственным уругвайцем в Карпатах, а он – в Динамо. К счастью, ему было легче адаптироваться, ведь его клуб – хорошего уровня", – рассказал Мендес в интервью balonlatino.net.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Карпаты Карпаты Кевин Мендес Кевин Мендес Карлос Де Пена Карлос Де Пена
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