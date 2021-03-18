Бразильский полузащитник "горняков" Тете не опускает рук перед домашним поединком с "волками" в попытке пробиться в четвертьфинал евротурнира.

"Подготовка идет хорошо. Мы проиграли первый матч, но работаем, тренируемся, чтобы провести достойную игру – всё поменять и пройти дальше.

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Изменилось ли наше представление о сопернике? Подтвердилось то, чего мы ожидали. Знали, что Рома очень сильная. Оппонент хорошо проявил себя в первом поединке, и нет сомнений, что все свои кондиции он покажет и в ответном матче. Однако, мы тоже постараемся качественно сыграть.

Нам необходим высокий прессинг – соперник достаточно уязвим в данный момент. Добираться в штрафную и забивать голы. Нужно подходить к матчу так, будто он первый. Со старта и до последней минуты постараемся прижимать римлян к своим воротам и добиться победы", – сказал Тете в комментарии Shakhtar News.

Напомним, "горняки" проведут домашний поединок против "волков" уже сегодня, 18 марта, в 22:00. Первая встреча в Риме закончилась разгромным поражением украинцев 0:3. К слову, из-за сложной эпидемиологической ситуации наша команда не сможет рассчитывать на поддержку "12 игрока".

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