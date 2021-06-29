Как стало известно "Футбол 24", в феврале 2021 года легенда Динамо был назначен главным тренером клуба Первой лиги довольно оригинальным способом.

"Назначение Евтушенко в Кристалл пролоббировал директор херсонского аэропорта Виталий Кучерук, – рассказывает "Футбол 24" источник, близкий к клубу. – Он посоветовал мэру Херсона Игорю Колыхаеву пригласить своего столичного друга на пост главного тренера Кристалла, и мэр прислушался к этому совету. И это несмотря на то, что в то время мэр уже достиг устного согласия с Сергеем Шевченко и Владимиром Лебедем. Первый должен был стать главным тренером, второй – директором.

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По факту же Евтушенко привел вместе с собой своего человека на должность директора – Владислава Долгополова. С того момента, когда Евтушенко возглавил Кристалл, Кучерук стал активно появляться на домашних матчах команды в VIP-зоне, хотя ранее не был там замечен.

После вылета Кристалла во Вторую лигу пригласить Сергея Шевченко уже не удастся – на днях специалист подписал контракт с МФК Николаев. Сейчас судьба херсонского клуба – под большим вопросом, так как в команде осталось четыре игрока, все – херсонцы".

Напомним, контракт Вадима Евтушенко с Кристаллом заканчивается в конце июня. Сообщалось, что он покинет клуб. Под его руководством Кристалл одержал 2 победы, трижды сыграл вничью и потерпел 9 поражений. В итоге, херсонская команда так и не сумела спастись от понижения в классе.

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