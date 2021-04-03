"Как понял, что не нужен Шахтеру? Мне сказали: "Можешь идти в одну из дочерних команд – в Мариуполь или Зарю. Ходить по арендам я не хотел и созвонился с мамой Зинченко, а затем и его агентом (Аланом Прудниковым – прим). Тот посоветовал забирать документы и переезжать в Россию. Шахтер на меня не рассчитывал и легко отпустил. Я вернулся в Крым и побыл там. Потом родители купили мне билет, и я полетел в Москву.

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Приходил в Лужники, около месяца играл в мини-турнирах с мужиками – банкирами, бизнесменами. Иногда прыгал в метро после одного футбола и ехал на другой, к молодым парням. При этом бегал в Парке Победы, рядом с которым жил. Набрал хорошую форму. А потом агент предложил просмотр в Уфе. Я сразу собрал чемодан и уехал со всеми вещами. Жил в Зинченко, в его семье. В Уфе я провел матч за молодежку и подписал простенький контракт", – признался Филин в интервью Матч ТВ.

Заметим, Александр стал игроком Уфы еще летом 2015 года. Сейчас выступает за Химки, в текущем сезоне провел полных 10 матчей, результативными действиями защитник не отличался.

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