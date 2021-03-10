Недавно стадиону в Тернополе присвоили имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. На это отреагировал посол Израиля в Украине Джоэль Лион, написав пост в Twitter.

Тернопольский стадион переименовали в честь Шухевича: арена примет финал Кубка Украины

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Романа Шухевича и требуем немедленно отменить это решение", – говорится в посте посола.

Спикер украинского МИД Олег Николенко не замедлил с дипломатическим ответом. "Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. Зато дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот", – написал Николенко в личном Twitter.

Напомним, обновленный стадион имени Шухевича вмещает 15150 зрителей. Он является домашней ареной Нивы, представителя Первой лиги, а также примет финал Кубка Украины сезона 2020/21.

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We strongly condemn the decision of #Ternopil city council to name the City Stadium after the infamous Hauptman of the #SS Schutzmannschaft 201 Roman #Shukhevych and demand the immediate cancellation of this decision. @MFA_Ukraine @ternopil_rada @APUkraine pic.twitter.com/c7q2HRDSGl — Joel Lion (@ambassadorlion) March 9, 2021