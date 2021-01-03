"Планы насчет Месси? У нас есть очевидное преимущество: в нашей команде находится Хосеп Мария Мингелла. Этот человек привел Месси в Барселону, когда он был еще ребенком.

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Я посмотрю Лео в глаза и скажу: "Твоя зарплата неподъемная, клуб не может платить тебе. А сейчас позволь мне рассказать о нашем спортивном проекте. Мы окружим тебя молодыми талантами". Почему он хотел уйти? Месси хотел уйти не из-за денег. Дело в отсутствии спортивного проекта", – поделился Руссо в интервью Diario Sport.

Отметим, что уже 26 января станет известно имя нового президента Барселоны после досрочного ухода Жозепа-Марии Бартомеу.

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