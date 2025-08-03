Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов Пафос прошел Маккаби (Тель-Авив). "Это был сложный матч, отличное противостояние. Это был исторический вечер, и мы продолжаем борьбу в Лиге чемпионов. Надеюсь, зрителям он тоже понравился. Играя против очень хорошей команды, состоящей из 10 игроков, ребята показали, что являются классной командой.

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Динамо – очень хорошая команда, в которой много хороших местных футболистов. Их рыночная стоимость приближается к 100 миллионам евро. Это говорит об их мастерстве, ведь в составе есть также много футболистов из других стран.

На предыдущем этапе они разгромили команду из Мальты, это серьезная и качественная команда. Мы играем ответный матч дома, сначала нам нужно добиться хорошего результата в Польше", – отметил Христофорос Маттеу в эфире радиостанции SPORT FM.

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