"Здесь трудно, очень трудно. Есть много примеров, подтверждающих то, что я говорю. Здесь больше матчей против хорошо подготовленных тренеров. Матчи, в которых тренеры знают, что они должны делать.

Шахтер – Боруссия М: предматчевая пресс-конференция Луиша Каштру

Команды здесь сильнее. В каждом клубе больше денег, а не только у нескольких команд. У многих есть возможность тратить и покупать игроков.

Это сложно. Взгляните на Аталанту в прошлом сезоне, на полуфиналистов Лиги чемпионов, на борьбу в серии А – это было невероятно. Посмотрите на Шахтер в матче с Реалом (3:2 – прим.), Который затем сыграл вничью с Интером. Это абсурд, раньше такого не было.

Пробиться в плей-офф непросто. Каждый раз, когда мы попадаем туда, я говорю игрокам: "Поздравляю, наслаждайтесь моментом". Выход в следующий раунд – первый успех сезона", – цитирует Гвардиолу Goal.

После двух туров группового этапа ЛЧ Манчестер Сити возглавляет квартет С, на второй строчке расположился Порту.

Шахтар – лідер: шахи Каштру і Конте, ендорфін у крові "гірників", або Ахметов не задоволений?