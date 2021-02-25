"Команды в первой встрече играли в продуманный тренерский футбол. Пытались действовать осторожно, чтобы не позволить сопернику забить. Брюгге знал, что Динамо умеет быстро перестраиваться и убежать. Бельгийцы не позволили этого сделать, за исключением ситуации с голом Буяльского, хотя такие моменты 100% будут и на выезде.

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Матч будет сложным. Знаю точно, что киевляне забьют в гостях. Этот пропущенный мяч в Киеве динамовцы отыграют. Все остальное будет зависеть от обороны. Не исключаю, что поединок завершится результативной ничьей. Будет очень много борьбы, в общем картина игры не изменится. Динамо будет играть на победу, хотя первый тайм будет внимательным и осторожным.

Киевляне верили, что могут "хлопнуть" бельгийцев. Чувствовалась такая уверенность. После игры футболисты жалели, что не смогли удержать победу.

Думаю, Брюгге захочет воспользоваться преимуществом домашнего поля и бежать в атаку. Посмотрим, попадет лм соперник "в плен". Более половины игроков Динамо сыграло много матчей в еврокубках. Уже даже Забарного не назовешь неопытным, Илья имеет потенциал, уверенно играет на мяче. Я смотрю на ответный матч с оптимизмом. Думаю, Динамо забьет и не проигрывает в основное время", – сказал Заховайло в комментарии изданию РБ.

Напомним, в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы киевляне на своем поле расписали боевую ничью с бельгийцами 1:1. Ответный матч состоится сегодня, 25 февраля, в 22:00.

Брюгге – Динамо: анонс ответного матча 1/16 финала Лиги Европы