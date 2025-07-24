Форвард Эван Фергюсон рассчитывает на схему, в которой он будет действовать вместе с Артемом Довбиком.

“Довбик? Конечно, в клубе полно хороших игроков, особенно тех, кого вы упомянули. Артем – один из них. Надеюсь, мы сможем сформировать хорошее взаимодействие уже на тренировках. А дальше посмотрим, что получится и какую тактику выберет тренер. Надеюсь, мы проведем хороший сезон и вместе переживем множество замечательных моментов.

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Я бы сказал, что у меня разнообразные характеристики, и я могу делать много разных вещей, но прежде всего я хочу забить много голов и снова обрести форму", – заявил Фергюсон в своем первом клубном интервью в Роме.

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