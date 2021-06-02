"Меня не волнует, против кого я играю – Роналду, Месси или Роналдиньо. У них всех только две ноги.

Жерсон Родригес признался, ради какого топ-чемпионата готов покинуть Динамо

Конечно, я с нетерпением жду матчей против больших игроков, и Холанд среди них. Он заслуживает наибольшего признания за свои достижения. Впрочем, увидим, кого запомнят после нашего матча", – заявил Жерсон в комментарии Luxemburger Wort.

Форвард Динамо сможет закрепить свои слова делом уже сегодня – в 20:00 сборная Люксембурга встретится с Норвегией в спарринге.

"Золотая бутса": Левандовски выиграл награду, установив рекорд – все лучшие бомбардиры топ-чемпионатов Европы