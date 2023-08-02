"Я не знаю, что пошло не так. Когда он шел, он был на высоте, был в действительно хорошей форме. Он шел, будучи игроком мирового класса. Может, сказались новые обстоятельства, новые ожидания. Я не говорил об этом с Садьо.

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Аль-Наср? Садьо – очень гордый человек. Посмотрим, как все сложится. Влияние Саудовской Аравии на трансферы огромно. Это влияние сказывается и на нас, но нам придется с этим смириться", – цитирует Клоппа. The Mirror

Напомним, Садьо Мане стал одноклубником Криштиану Роналду в Аль-Насре, перебравшись в чемпионат Саудовской Аравии. Бавария вместе с бонусами получит около 30 млн. евро, а сам Мане в Аль-Насре будет зарабатывать 40 млн. евро в год. Сенегалец стал четвертым статусным усилением команды Роналду – этим летом уже подписали Марцело Брозовича, Секо Фофана и Алекса Теллеса.

Напомним, год назад Бавария платила за звезду Ливерпуля 32 млн евро, однако Мане отнюдь не оправдал ожиданий. Вингер получил тяжелую травму, пропустил ЧМ-2022, сражался с одноклубниками и оформил скромную статистику – 12 голов+6 ассистов в 38 матчах за мюнхенцев.

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