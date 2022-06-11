"У Петракова договор до конца этого года. Если сборная Украины не выиграет группу Лиги наций, то его уволят? Все может произойти, однако команда 24 раза ударила по воротам, но проиграла Уэльсу. Такое бывает, но за что его увольнять?

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Петраков должен работать, должен двигаться и построить свою команду и тогда можно будет говорить, у нее есть перспективы или нет? Об отставке Петракова сейчас нет смысла говорить, есть еще пять официальных матчей в этом году, посмотрим, как она будет выглядеть, но сейчас речь не идет об отставке", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, контракт Александра Петракова с УАФ рассчитан до конца 2022 года. Пока неизвестно, продлят ли соглашение со специалистом.

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