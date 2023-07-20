"Это был отличный матч и отличная атмосфера. Было здорово видеть так много болельщиков Арсенала, которые заполнили стадион. У нас было несколько отличных моментов в игре, а некоторые моменты, особенно в первом тайме, были не такими уж замечательными, но мы все еще находимся в самом начале предсезонной подготовки, в итоге я доволен результатом.

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Мы должны увидеть, на что способны. Но идея состоит в том, чтобы с каждым годом быть более непредсказуемыми, чтобы сопернику было бы все труднее остановить и свести на нет то, что мы хотим сделать. Это то, что у нас сейчас, особенно в обороне и полузащите. У нас есть варианты, чтобы открыть пространство, у нас гораздо больше возможностей, чем в прошлом году.

Мы должны начать делать правильные вещи в предсезонке, чтобы получить лучшую подготовку, создать химию и сплоченность в команде. Затем будем двигаться вперед шаг за шагом. Давайте посмотрим, как мы начнем, и что будет после», – цитирует Артету пресс-служба лондонцев.