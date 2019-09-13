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Последователь Суареса – в Англии футболист получил длительную дисквалификацию за укус соперника

17:52 23 Читати українською
Последователь Суареса – в Англии футболист получил длительную дисквалификацию за укус соперника
Райан Иннис / Irish Mirror

Игрок Кристал Пэлас решил взять дурной пример со звездного нападающего Барселоны и сборной Уругвая.

Защитник Райан Иннис получил дисквалификацию на пять матчей за укус соперника, информирует Sky Sports.

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24-летний игрок принадлежит Кристал Пэлас, но пока защищает цвета Ньюпорт Каунти на правах аренды. В матче за трофей Английской футбольной лиги против молодежной команды Вест Хэма он отличился абсурдным поступком – укусил одного из своих соперников, за что сразу же получил красную карточку.

Сначала Иннису выписали три матча дисквалификации, однако после повторного рассмотрения добавили еще два. К слову, Ньюпорт Каунти потерпел домашнее поражение с хоккейным счетом 4:5. Футбольная Англия не первый раз шокирована подобными выходками игроков – звездный уругваец Луис Суарес во времена выступлений за Ливерпуль получал дисквалификацию за укус Бранислава Ивановича.

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