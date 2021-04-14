"Это была последняя игра (против ПСЖ – прим.) Флика в Лиге чемпионов в статусе тренера Баварии. Он – главный кандидат на вакантную должность в сборной Германии на замену Йоахиму Лёву. Он примет предложение летом", – заявил Маттеус в эфире Sky Germany.

ПСЖ – Бавария – 0:1 – видео гола и обзор матча

Отметим, что сам Флик не захотел опровергать эту информацию: "У меня есть контракт с Баварией, но я всегда думаю о том, что будет в будущем, все ли здесь хорошо и так далее. Моя семья поддерживает меня, независимо от моего решения".

Напомним, что Флик стал главным тренером Баварии в ноябре 2019 года. Под руководством специалиста мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, завоевал Кубок и Суперкубок Германии, стал победителем Лиги чемпионов, а также одержал победы в Суперкубке УЕФА и на клубном чемпионате мира.

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