Директор по футболу в Шахтере Дарио Срна отреагировал на список претендентов на звание лучшего тренера Украины от УАФ.

"Не знаю, кто принимал это решение, но при всем уважении к Рябоконю и Скрипнику, мистер Каштру результатами прошлого года должен был быть как минимум номинирован на звание лучшего. Шахтер под руководством Каштру в 2020 году стал чемпионом, вышел в полуфинал Лиги Европы, не говоря уже о двух исторических победах над Реалом в Лиге чемпионов.

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Последним тренером, кто с украинским клубом побеждал Реал, был великий тренер в истории Украины – Валерий Лобановский. Поэтому я не понимаю, как можно было не включить Каштру в список лучших тренеров. Это просто неуважение к Шахтеру, к спортивным принципам. Какой вообще футбол в прошлом году смотрели организаторы с УАФ?" – сказал Срна в комментарии Terrikon.com.

Добавим, что уже 15 февраля станут известны победители номинации "Футбольные звезды Украины-2020". Среди главных тренеров мужских клубных команд за приз борются Мирча Луческу (Динамо), Виктор Скрипник (Зоря) и Александр Рябоконь (Десна).

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