Сборная Франции прошла в полуфинал Лиги наций, где сыграет против Испании. Смотрите голы и обзор матча на "Футбол 24".

1/4 финала Лиги наций 2024/25, ответный матч

Франция – Хорватия – 2:0 (первый матч – 0:2) (серия пенальти – 5:4)

Голы: Олисе, 52, Дембеле, 80

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Подопечные Дидье Дешама смогли отыграть отставание в два гола в основное время, а во время серии пенальти оказались более точными. Усман Дембеле продолжил свою невероятную голевую серию в 2025 году и приблизился к "Золотому мячу". А его партнер по ПСЖ Дезире Дуэ снова отметился точным одиннадцатиметровым в послематчевой серии, как уже было в игре с Ливерпулем в 1/8 ЛЧ.

Благодаря этой победе "Ле бле" смогли попасть в группу отбора на ЧМ-2026 вместе с Украиной. Другими участниками квартета стали сборная Исландии и Азербайджан.

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