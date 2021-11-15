Последний пас Малиновского – огонь. Нарезка моментов, которые Руслан создал партнерам
Руслан Малиновский известен шикарными дальними ударами, но ими креатив украинца не ограничивается. Он отлично ассистирует.
В последнее время Малиновский не имеет стабильного места в основе Аталанты, однако остается одним из самых полезных футболистов команды.
Руслан входит в топ-3 сезона Серии А по созданным явным голевым моментам (6) после Бареллы (9) и Дзаппакосты (7). Украинец настрелял в чемпионате 2,6 хА, отдавая в среднем за игру две передачи под удар.
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Главный адресат его пасов – Дуван Сапата. Малиновский прекрасно чувствует колумбийца и постоянно снабжает его тонкими вертикальными передачами.
Нарезка ключевых пасов Малиновского за Аталанту и сборную Украины:
Украина – Болгария: 40 ударов, феноменальный футбол – дебютант и Малиновский впечатляют, подвиг сына на глазах легенды