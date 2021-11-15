Руслан Малиновский известен шикарными дальними ударами, но ими креатив украинца не ограничивается. Он отлично ассистирует.

В последнее время Малиновский не имеет стабильного места в основе Аталанты, однако остается одним из самых полезных футболистов команды.

Руслан входит в топ-3 сезона Серии А по созданным явным голевым моментам (6) после Бареллы (9) и Дзаппакосты (7). Украинец настрелял в чемпионате 2,6 хА, отдавая в среднем за игру две передачи под удар.

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Главный адресат его пасов – Дуван Сапата. Малиновский прекрасно чувствует колумбийца и постоянно снабжает его тонкими вертикальными передачами.

Нарезка ключевых пасов Малиновского за Аталанту и сборную Украины:

Ruslan Malinovskyi - The Final Passpic.twitter.com/m7CvP7gmVP — Hugo ✞ (@HugoFilmzi) November 9, 2021

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