Донецкий Шахтер сумел пробиться в основной раунд Лиги конференций, одолев по итогу двух матчей швейцарский Серветт (2:1, 1:1).

Туран поразил своей страстью во время решающего матча Шахтера в Лиге конференций – огненное видео

Несмотря на статус фаворита среди беттинговых компаний и аналитиков, "горнякам" во франкоязычном кантоне было непросто. Реализованный пенальти от Кевина позволил перевести игру в экстратайм. Спасло Шахтер от дополнительного времени индивидуальное мастерство Кауана Элиаса. После отбора Бондара и паса от Педриньо бразилец оказался перед четырьмя защитниками. Защитники не сумели помешать ему найти щель, через которую Элиас отправил мяч в ближний угол Маля. 2:1 – "горняки" сыграют в основном раунде ЛК. Первые матчи турнира состоятся в октябре. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".

