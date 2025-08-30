Последний матч Судакова за Шахтер – у Забарного появился конкурент в сборной, сумасшедший подкат
"Футбол 24" проанализировал ответный матч Серветт – Шахтер в плей-офф квалификации Лиги конференций (2:1). Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.
Донецкий Шахтер сумел пробиться в основной раунд Лиги конференций, одолев по итогу двух матчей швейцарский Серветт (2:1, 1:1).
Несмотря на статус фаворита среди беттинговых компаний и аналитиков, "горнякам" во франкоязычном кантоне было непросто. Реализованный пенальти от Кевина позволил перевести игру в экстратайм. Спасло Шахтер от дополнительного времени индивидуальное мастерство Кауана Элиаса. После отбора Бондара и паса от Педриньо бразилец оказался перед четырьмя защитниками. Защитники не сумели помешать ему найти щель, через которую Элиас отправил мяч в ближний угол Маля. 2:1 – "горняки" сыграют в основном раунде ЛК. Первые матчи турнира состоятся в октябре. Обо всем этом и не только смотрите в новом видео на YouTube-канале "Футбол 24".
