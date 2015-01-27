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Последний голевой пас Коноплянки за "днепрян"? "Днепр" - "Лехия" - 1:2

27 января 2015 65 Читати українською
Последний голевой пас Коноплянки за "днепрян"? "Днепр" - "Лехия" - 1:2
- ФК "Днепр"

Днепропетровский "Днепр" в первом спарринге на сборах в Испании уступил польской "Лехии" со счетом 2:1.

Подопечные Мирона Маркевича сумели забить первый гол в противостоянии, но в итоге удержать победный счет им не удалось. Напомним, что после передачи Коноплянки отличился Дуглас.

Поляки еще до перерыва восстановили паритет, а во втором тайме поставили точку, забив решающий гол.

"Днепр" - "Лехия" - 1:2

Голы: Дуглас 25 - Гржелчаку 36, Назарио Бруно 61

"Днепр": 71. Бойко Денис, 3. Ондржей Мазух, 6. Эжидио, 7. Джаба Канкава, 10. Коноплянка Евгений (4. Кравченко Сергей, 66), 14. Чеберячко Евгений (89. Политыло Сергей, 75), 18. Зозуля Роман (9. Калинич Никола, 45 + 5), 19. Безус Роман (20. Гамма Бруно, 45+4), 23. Дуглас, 44 Артем Федецкий, 99. Матеус

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