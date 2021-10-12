Бывшему полузащитнику ПСЖ и ряда других французских команд Жерому Ротену не понравились слова Неймара о завершении карьеры в сборной Бразилии после Мундиаля 2022-го.

"Последние заявления Нея – ужас для ПСЖ. Он переживает плохой этап и демонстрирует мало привязанности клубу. Неймар – потрясающий игрок, когда он в хорошей форме, но проблема в том, что у него сейчас не лучшее время. Ему не хватает смелости.

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Любовь, которую он испытывает к Бразилии, очевидна. Он хочет выиграть чемпионат мира. Его последний шанс будет в Катаре через год. Но я ему должен напомнить о его обязанностях: когда ты футболист такого уровня, знаковая фигура, то не можешь говорить об этом. Надеюсь, они не дадут ему "этической" премии за подобные заявления. Он должен выполнять свои обязанности", – цитирует Ротена Mundo Deportivo .

Напомним, Неймар недавно заявил, что ЧМ-2022 станет для него последним, ведь он не знает, "хватит ли ему силы духа продолжать заниматься футболом". В составе сборной бразилец провел 113 матчей и забил 69 мячей. Лучшее достижения – победа в Кубке Конфедераций-2013 и золото Олимпиады в 2016 году.

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