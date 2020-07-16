toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ПЕРВАЯ ЛИГА ДЕСНА - АЛЕКСАНДРИЯ

"Последние матчи провел на уколах": Вербич не удивлен травмой, из-за которой сыграл против Зари всего 10 минут

23:07 - Читати українською
"Последние матчи провел на уколах": Вербич не удивлен травмой, из-за которой сыграл против Зари всего 10 минут
Беньямин Вербич / Фото: ФК Динамо

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал свою травму, из-за которой он покинул поле в матче против Зари уже на 10-й минуте.

13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков
 
Артём Громов 3’
3’ Артём Громов
13’ Виктор Цыганков
16’ Сергей Сидорчук
35’ Виктор Цыганков

"Я уже чувствовал боль в паху. Последние несколько матчей сыграл на уколах и пытался помочь команде, но сегодня уже болело очень сильно. Не смог. О серьезности травмы ничего неизвестно, нужно сделать МРТ и посоветоваться с врачами.

Динамо – Заря – 3:1 – видео голов и обзор матча

Последние несколько дней вообще не тренировался, пытался восстановиться, но это так быстро не проходит. Я очень рад, что мы сегодня победили, хорошо сыграли. Осталась одна игра, которую тоже нужно выиграть.

Цыганков – очень хороший игрок. Забивает или нет, но помогает команде. Сегодня он доказал, что тоже умеет забивать голы", – сказал Вербич в эфире FootballHub.

Динамо уверенно победило Зарю за тайм – киевляне поднялись на вторую позицию в УПЛ

blog_ava
Динамо – Заря: Маркевич спрогнозировал итог решающей битвы
09:18
13708
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Заря Беньямин Беньямин Вербич
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
16
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук