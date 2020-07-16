"Последние матчи провел на уколах": Вербич не удивлен травмой, из-за которой сыграл против Зари всего 10 минут

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич прокомментировал свою травму, из-за которой он покинул поле в матче против Зари уже на 10-й минуте.

"Я уже чувствовал боль в паху. Последние несколько матчей сыграл на уколах и пытался помочь команде, но сегодня уже болело очень сильно. Не смог. О серьезности травмы ничего неизвестно, нужно сделать МРТ и посоветоваться с врачами.

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Последние несколько дней вообще не тренировался, пытался восстановиться, но это так быстро не проходит. Я очень рад, что мы сегодня победили, хорошо сыграли. Осталась одна игра, которую тоже нужно выиграть.

Цыганков – очень хороший игрок. Забивает или нет, но помогает команде. Сегодня он доказал, что тоже умеет забивать голы", – сказал Вербич в эфире FootballHub.

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