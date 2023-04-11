"Результат нас не устраивает, но мы играли против очень серьезного соперника, который претендует на золотые награды. При этом у нас были свои шансы, мы проиграли игру из-за собственных ошибок.

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У нас не было явного преимущества, но мы старались играть в футбол. Где-то получилось, где-то не получилось. Повторюсь, что допустили очень много детских ошибок.

Последнее место? Да, на игроков это давит, угнетает. Ребята не могут раскрыть все свои игровые качества, проявить себя. Но мы стараемся с этим бороться", – сказал Бессмертный в послематчевом комментарии.

Напомним, после 20-ти туров Львов в турнирной таблице УПЛ идет последним, набрав 13 очков.

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