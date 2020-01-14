"После вылета из Лиги Европы неделю не показывались на улице", – Сваток о позорном поражении от мальтийского клуба

Защитник СК Днепр-1 Александр Сваток вспомнил период своих выступлений за хорватский Хайдук.

"В Хорватии другой менталитет, другой чемпионат, огромное давление. В Украине и близко нет такого давления, как в Хайдуке. Болельщики разорвут, если хоть что-то не так. Права на ошибку нет.

Сваток раскрыл причины своего ухода из Хайдук

Как мы умудрились "влететь" мальтийской Гзире в первом раунде Лиги Европы – никто не понимает. У мальтийцев три удара – три гола, и какие! Как могут залететь в одной игре такие мячи? Один случай на тысячу. И это тот случай. Нас не оштрафовали за такой позор, но от фанатов мы прятались. Неделю из дома не выходили", – рассказал Сваток в интервью журналу Футбол.

Напомним, 25-летний защитник перебрался в Хайдук из луганской Зари в начале 2019 года и успел сыграть за хорватский гранд в 19 матчах. 28 декабря 2019-го Сваток стал игроком СК Днепр-1, подписав контракт на три года.

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