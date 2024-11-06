"Я очень счастлив. Это невероятная победа для нас в такой момент. Три очка – это самое главное сейчас. Что же касается личной награды [лучшего игрока матча], то это очень приятно.

Шахтер – Янг Бойз – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ключевой момент в игре? Это гол Зубкова, который сравнял счет. Он добавил нам уверенности. Это был переломный момент, благодаря которому мы начали играть в свой футбол. В свою очередь, благодаря этому мы забили второй быстрый гол, после чего начали отталкиваться от результата.

Чувствуем ли мы в Гельзенкирхене как дома? Здесь невероятная атмосфера. Мы знаем, что в Германии проживают много переселенцев из Украины, немцы также нас очень сильно поддерживают. Я очень им за это благодарен.

Сейчас для нас каждый балл сверхважен, мы обязаны побеждать таких соперников как Янг Бойз, потому что следующим нашим соперником станет ПСВ, дальше нас будет ждать Бавария. В этих матчах нам также надо будет набирать очки, чтобы достичь результатов в ЛЧ", – сказал Судаков в эфире Футбол 2.0.

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