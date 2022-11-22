"Сейчас уже наступил отпуск. Поэтому есть время немного перевести дух и набраться сил. Контракт с Ригой у меня до 1 декабря. Поэтому в Риге я вряд ли останусь. Первого января я уже должен быть в Бельгии. А там будем смотреть по ситуации.

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Если я не буду нужен в Сент-Трюйдене – буду искать новую команду, где я буду нужен и где буду получать стабильную игровую практику, а также ставить перед собой максимальные задачи. Еще не было никаких разговоров ни с тренером, ни с директором. Поэтому уже по приезду в Бельгию будет более детальная информация.

Стараюсь по возможности смотреть как можно больше игр УПЛ. Я рад, что в Украине есть футбол, что играют. Поэтому приятно наблюдать за всеми ребятами. Приятно, что у них есть работа. Спасибо нашим защитникам, спасибо всем тем, кто защищает нашу землю. Спасибо, что дают ребятам возможность заниматься любимым делом. Спасибо ВСУ, спасибо всем тем, кто помогает очищать нашу землю от врагов", – сказал Филиппов в комментарии Sportarena.

Напомним, Александр принадлежит Сент-Трюйдену, однако на правах аренды выступал за латвийскую Ригу, за которую в 20 матчах забил 3 гола и отдал 3 ассиста. Его контракт с бельгийцами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его в 350 тысяч евро.

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