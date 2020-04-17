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"После вмешательства властей уклониться было невозможно": легенда Динамо вспомнил, как его звали спасти команду

18:14 56 Читати українською
"После вмешательства властей уклониться было невозможно": легенда Динамо вспомнил, как его звали спасти команду
Василий Турянчик (третий слева в верхнем ряду) / ФК Динамо

Знаменитый экс-капитан Динамо Василий Турянчик вспомнил свой переход в киевскую команду из ужгородского Спартака.

"В 1959 году киевскому Динамо грозило понижение в классе. В столице Украины решили позвать на помощь сразу трех футболистов из Ужгорода – меня, вратаря Андрея Гаваши и полузащитника Йожефа Сабо. Не буду говорить о своих одноклубниках, но я был против, поскольку меня в Спартаке все устраивало.

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Однако после того, как в развитие событий вмешались властные структуры, уклониться от переезда в Киев было нереально. И очень хорошо, что так все сложилось, поскольку в противном случае я мог бы похоронить свою мечту – выступать за любимую команду – Динамо. К счастью, все обошлось, мы помогли динамовцам финишировать седьмыми, а в следующем сезоне вообще стали серебряными призерами", – цитирует Турянчика Команда №1.

К слову, сегодня, 17 апреля, бывшему капитану Динамо исполнилось 85 лет. Турянчик выступал за киевскую команду с 1959 по 1969 год, играл на позиции центрального защитника и центрхава. Стал 4-кратным чемпионом СССР, еще трижды завоевал серебряные медали. Дважды выиграл Кубок СССР, а всего за Динамо провел 318 матчей и забил 13 голов.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Йожеф Сабо СССР Василий Турянчик
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