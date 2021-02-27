"Отнеслись к сопернику с уважением, знали их сильные стороны. Взялись за дело с первой минуты, настроение было рабочее, держали нити игры до финального свистка. Профессиональная работа со стороны футболистов.

Гол-красавец Тотовицкого в видеообзоре матча Десна – Ингулец – 3:0

Соперник хорошо двигался, плотно закрывали зоны, не так много моментов создали. Тотовицкий блеснул индивидуальным мастерством, забил великолепный гол. Во втором тайме больше владели пространством, больше атаковали, но забили со стандартов. Все клубы работают на стандартах, имея несколько вариантов. Без везения не обошлось. После третьего гола возникла соответствующая ситуация, чтобы "растаможить" новичков. Много дебютов.

Отсутствие Калитвинцева? Помешала травма. Работа на синтетических полях имеет последствия. Надеюсь, к следующему туру успеет восстановиться", – сказал Рябоконь в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, после 16-ти туров Десна набрала 27 очков и поднялась на третью строчку турнирной таблицы УПЛ, Ингулец с 12-ю пунктами – одиннадцатый.

Десна разгромила Ингулец и вернулась на третью позицию в УПЛ