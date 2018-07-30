После трансфера Роналду перекупщики в несколько раз подняли цены на билеты на матч Парма – Ювентус

Чтобы попасть на матч Парма – Ювентус, нужно выложить кругленькую сумму. Все через переезд в Турин Криштиану Роналду.

Перекупщики подняли цены на матч 3-го тура чемпионата Италии Парма – Ювентусс, который состоится 2 сентября, после того, как стало известно о переходе в "старую синьору" нападающего Реала Криштиану Роналду, сообщает Tuttosport.

По информации источника, болельщики, которые не успели купить билеты на старте продаж, будут вынуждены заплатить в несколько раз больше номинальной стоимости.

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Билеты уже распроданы. Цены у перекупщиков выросли в семь раз. Стандартный билет на сектор за воротами стоит 25 евро, а у перекупщиков – 178 евро. Для сравнения, сезонный абонемент на эту же трибуну обойдется в 190 евро.

Аналогичная ситуация наблюдается и с билетами на другие трибуны домашней арены Пармы – вместо 60 евро придется заплатить 199, вместо 70 евро – 233, вместо 100 евро – 386, вместо 150 евро (самый дорогой билет. – прим. Футбол 24) – 450.

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