"Эмоции от пребывания на концерте Oasis? Они были потрясающие. Это, возможно, лучшая группа за последние 50 лет, ну, после The Beatles или кого-то еще такого рода. В Великобритании он точно лучший.

И то, что они с такой любовью относятся ко мне, к моей семье после моего приезда... Слушайте, в первый день после моего перехода в Манчестер Сити первое интервью я дал именно Ноэлю. И после его окончания я сказал: "Теперь все не может не получиться". Я был уверен, что впереди прекрасное время.

Я – настоящий манкунианец? Нет-нет, не настоящий, я бы сказал. Иногда мне трудно понять, что ребята здесь говорят. Но я люблю этот город", – сказал Гвардиола в интервью Men in Blazers.

Пеп проигнорировал таких гигантов, как The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath и многих других.