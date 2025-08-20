"После The Beatles или кого-то в этом роде": Гвардиола назвал лучшую группу за последние 50 лет
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола назвал Oasis лучшей группой за последние 50 лет после The Beatles.
"Эмоции от пребывания на концерте Oasis? Они были потрясающие. Это, возможно, лучшая группа за последние 50 лет, ну, после The Beatles или кого-то еще такого рода. В Великобритании он точно лучший.
"Это – нездоровая ситуация, клуб знает об этом с прошлого сезона": Гвардиола недоволен составом Манчестер Сити
И то, что они с такой любовью относятся ко мне, к моей семье после моего приезда... Слушайте, в первый день после моего перехода в Манчестер Сити первое интервью я дал именно Ноэлю. И после его окончания я сказал: "Теперь все не может не получиться". Я был уверен, что впереди прекрасное время.
Я – настоящий манкунианец? Нет-нет, не настоящий, я бы сказал. Иногда мне трудно понять, что ребята здесь говорят. Но я люблю этот город", – сказал Гвардиола в интервью Men in Blazers.
Пеп проигнорировал таких гигантов, как The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Black Sabbath и многих других.